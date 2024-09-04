Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yalova Valiliği, "Cansız bedenin botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden biri olan Hüseyin Piner'e ait olduğu belirlendi.

Armutlu ve Mudanya açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve çeşitli diğer kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ekip tarafından yürütülen arama çalışmaları, 4. gününde devam etti.

Mudanya ilçesi kırsal Esence (Eşkel) Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından alınan ceset, kimlik tespiti için Mudanya Devlet Hastanesine nakledildi.

Yalova Valiliği'nin açıklamasına göre, 25 Ağustos Pazar günü saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Armutlu ilçesindeki Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden 2 kişinin şişme botla açıldığı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendikleri ihbarı yapılmıştı. Bu ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan sahil güvenlik dalış timi, 30 Ağustos'ta saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel sahilindeki kayalıklar üzerinde bir erkek cesedi tespit etti. Ceset, TCSG-25 isimli bot ile bulunduğu yerden alınarak Güzelyalı Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Savcılık kararıyla Mudanya Devlet Hastanesine nakledilen cesedin yapılan inceleme ve parmak izi analizi sonucu, kaybolan Hüseyin Piner’e ait olduğu tespit edildi. Kaybolan diğer kişinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir.”

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesindeki Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılmış ve Bozburun mevkisine doğru ilerlerken Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaybolan kişilerin kullandığı kanoya ulaşmıştı.