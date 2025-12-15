Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimler çerçevesinde bir işletmede mevzuata aykırı şekilde hazır kıyma satıldığı tespit edildi. Denetimler sırasında ele geçirilen 25 kilogram kıymaya el konularak imha edildi. Kurallara uymadığı belirlenen işletmeye ise 210 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle devam edeceğini vurguladı.