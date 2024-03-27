Yalova’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 ayrı adreste 3 tabanca, 9 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş olayların engellenmesi ve önceki olaylarda kullanılan silahların ele geçirilmesi amacıyla 12 şahsa ait 14 ayrı ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 98 adet 9 mm ve 7.65 mm çapında fişek, 9 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 38 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis gözaltına alınan 11 zanlıyla ilgili adli ve idari işlem başlattı.