Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu okul/kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 5 ilçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ile resmi ve özel okul/kurum müdürleri katıldı. Burada konuşma yapan Akmeşe, şöyle konuştu:

“Bu yıl eğitim alanında önemli adımlar attık ve okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi adına yeni projeler geliştirdik ve bu projelerin birçoğunu hayata geçirdik. Özellikle Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) ile okullarımızda eğitim kalitesini artırmak için çok güzel adımlar attık. Bu adımların hasadını da sene sonunda yaptığımız görkemli bir ödül töreniyle okullarımızla paylaştık. Bakanlığımızın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sistemimiz için önemli bir adımdır. Bu model, çağdaş Eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilere bilgi ve becerinin yanı sıra değerler kazandırmaya da hedefliyor. Bu görüşte yenilikçi yaklaşımları içeren ve teknolojiye dayalı Eğitim metodlarını kapsayan bu modelle öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimleri de desteklenecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, çocuklarımızın geleceği için önemli bir adımdır. Bizler de bunu Yalovamızda en iyi şekilde uygulamak İçin üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni eğitim programları düzenleyeceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek etkinlikler ve projeler hazırlıyoruz.”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından şube müdürleri yapılan bilgilendirmeler ve verimli bir yaz dönemi temennisiyle toplantı sonlandırıldı.