TFF 3. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Abdullah Bekki, yönetim kurulu üyeleri, Levent Eriş ve yardımcıları katıldı.

7 Haziran’da gerçekleşen genel kurul ile göreve geldiklerini hatırlatarak başlayan Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, “Bu genel kurulunun sonrasında yeni oluşan yönetim kurulumuz ile öncelikli olarak yapılması gerekenler ile ilgili olarak kendimize bir takvim oluşturduk ve bu takvim doğrultusunda ilerliyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte kulübümüzü tanımaya çalışıyoruz. Yapıyı tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda yaklaşık bir haftadan bu tarafa sık sık görüştüğümüz Levent Eriş hocamız ile anlaşma sağladık. Bu süreçte bize her konuda çok güzel yaklaşımları olan hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Levent Eriş ise, “Yönetimin coşkusunu ve camiayı yeniden ayağa kaldırmak için yaptıkları çabayı görmek çok güzeldi. Bize de talip olan kulüpler oldu ama hiçbirinin heyecanı ve coşkusu beni memnun etmedi. Çalışacağımız ve yapacağımız çok iş var. Bizim tek hedefimiz var bu sene bu takımı şampiyon yapmak. Transfer politikasında ince eleyip sık dokuyacağız ve kaliteli bir oyuncu politikası izleyeceğiz. Balıkesir’e yeni bir başarı hikayesi yazmak için geldim” dedi.