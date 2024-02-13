Türkiye’nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova’da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde gerçekleştirilen çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye’de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Yalova mezadında 14 Şubat hareketliliği yaşanıyor. Açık artırma usulü gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırıyor, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oluyor. Mezatta bir demet gülün fiyatı 850-900 liralara kadar alıcı buluyor. Mezada Yalova’nın yanı sıra çevre illerden gelen çiçekçiler ilgi gösteriyor.

Sevgililer Günü’nde en büyük talep güle

Kooperatifin Yalova Şube Müdürü Mürvet Turlak, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün kooperatif ve üreticiler açısından bir bayram olduğunu söyledi. Özel gün nedeniyle talebin arttığını ifade eden Turlak, “14 Şubat Sevgililer Günü bütün sevgililere şimdiden kutlu olsun. Bizim normalde yaptığımız satışların iki katı satış olmakta, gül başta olmak üzere. En çok değer gören kırmızı gül olmakla birlikte diğer çiçeklerimize de rağbet olmaktadır. Gülün yanı sıra papatya, lilyum, şebboy, lale, kasımpatı çeşitleri, frezya, nergis ilgi görmekte” dedi.

Bir mezatta 100-150 bin adet satış

Sevgililer Günü nedeniyle en az satışlarda 2 kat artış yaşandığını ifade eden Turlak, “Normal mezatlarımızda 50 bin dal çiçek satarken Sevgililer Günü’nde mezatlarımızda 100-150 bin dal çiçek satmaktayız. Şu anda fiyatlarda artış olması muhtemel. Ürünler yüksek fiyatlardan gider. Çünkü en çok rağbeti kırmızı gül gördüğü için. Fiyatlarda yüzde 100 artış var diyebilirim” diye konuştu.

Turlak, Yalova’da mevsim itibariyle gül olmadığını ve genelde güllerin Adana ve Mersin’den geldiğini sözlerine ekledi.