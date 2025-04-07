Yalovalı öğrenciler, "Türk Dünyasında Alfabe ve Kültür Birliğine Doğru" konulu açık oturumu izledi.

Yalova Adnan Menderes Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri Erasmus eğitimi için gittiği Strazburg’ta çok önemli bir söyleşiye katıldı. Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi’nin ev sahipliğinde eğitim ataşesi Prof. Dr. Muammer Nurlu’nun organize ettiği ve oturumun başkanlığını yaptığı açık oturuma konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Yeşil ile Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin katıldı. Bölgede faaliyette bulunan dernek ve STK temsilcileriyle birlikte Yalova Adnan Menderes Anadolu Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de yer aldığı "Türk Dünyasında Alfabe ve Kültür Birliğine Doğru" konulu açık oturum ilgiyle takip edildi. Okul Müdür Yardımcısı Sedat Karadağ, Yunus Aydın ve Mert Atmaca nezaretinde 10 öğrenci yaklaşık 18 gün sürecek olan Erasmus eğitiminde farklı branşlardaki öğrenciler Fransız firmalarında çalışarak bilgi ve tecrübelerini geliştiriyorlar.