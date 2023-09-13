Olay, Sultangazi'de 8 Kasım 2021 tarihinde saat 22.18 sularında meydana geldi. İbrahim S. ile daha önce 4 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki Selçuk T. arasında bir yan bakma olayıyla başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında Selçuk T., İbrahim S.'yi takip etmeye başladı ve bu kritik anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İbrahim S.'yi bıçaklayan Selçuk T., maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim S.'yi kurtaramadı. Katil zanlısı, olay yerinden hızla kaçarak firar etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldır firari olan şüpheli Selçuk T.'yi Esenyurt'ta yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çalışmaların sonucunda, 12 Eylül'de Selçuk T. nihayet yakalandı. Şüpheli, yakalanmasının ardından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu ve adli makamlara sevk edildi.