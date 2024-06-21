Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın günün ilk ışıklarında dron ile havadan görüntülendi. Bin personelin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangın kısmen kontrol altına alındı.



Yangın, 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter ile müdahale edilirken, karadan 210 araç ve bin personel ile müdahale edilmeye devam ediliyor.

250 hektar alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.