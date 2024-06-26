Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan ve Assos Antik Kenti’ne sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale eden arazöz alevlerin arasında kalırken personel ise son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti’ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu. Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı. Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.