Şırnak Silopi Hava İndirme Tugayı 1. Tabur 2. Bölük emrinde askerlik yaparken, Görümlü Köyü Kalender Tepesi mevkiinde terörist takibi esnasında mayına basması sonucu hayatını kaybederek şehit olan Ali Rıza Atalay doğduğu İnegöl’e bağlı Hilmiye Mahallesinde anılacak.

35 yıl sonra ilk kez yapılacak Anma ve Mevlid-i Şerif programı 27 Haziran Perşembe(yarın) günü saat 18.00’de Hilmiye mahallesinde gerçekleştirilecek.

Mahalle Muhtarı Osman Nuri Orhan, aziz vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşan Şehit Ali Atalay’ın Anma ve Mevlid-i Şerif Programına tüm ilçe halkını davet etti.

İnegöl Mehter takımının fetih marşlarıyla eşlik edeceği programda, ayrıca dualar okunacak. Katılımcı misafirlere yemek ikramının da yapılacağı organizasyon, bundan böyle her yıl 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmeye devam edilecek.

İSMİNİN YAŞATILMASI İÇİN GİRİŞİM YAPILDI

Bu arada Şehit Ali Atalay’ın isminin yaşatılması adına Hilmiye Caddesi’nin isminin Şehit Ali Atalay Caddesi olması yönünde İnegöl Belediyesi’ne resmi başvuru yapıldı. Belediye meclisinde görüşülecek dilekçe karara bağlanırsa İnegöllü şehidin ismi ebediyen yaşatılmış olacak.