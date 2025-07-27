Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın bölgelerini ziyaret ettiğini ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak bazı bölgelerde alevlerin sürdüğünü ifade eden Bozbey, tüm ekiplerin sahada ve teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan diğer yangının ise gece saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındığı açıklandı. Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisi verildi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye personelinin kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını duyuran Bozbey, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek personele acil şifalar diledi.

Bozbey açıklamasında, yangınla mücadelede görev alan tüm ekip arkadaşlarına, Orman Genel Müdürlüğü personeline, gönüllülere, kuryelere, gönüllü motor sürücülerine ve çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerine teşekkür etti. Yangınların bir daha yaşanmaması temennisiyle sözlerini tamamladı.