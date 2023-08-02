Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen yangında 10 fabrika kül olurken, yangının çıkış nedeni belirlendi. Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir orman ürünleri fabrikasında başladı. Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturarak yangının başlamasına sebep oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bitişikteki 4 fabrikaya ardından da 5 fabrikaya sıçradı.

Olaya müdahale etmek için çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Toplamda 400'den fazla personel ve 115 araç yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca, Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 uçak ve 2 helikopter de havadan müdahale etti.

Yangında, 2 itfaiye eri, 4 arama-kurtarma ve 1 orman işletme müdürlüğü personeli de dahil olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangının 110 dönümlük, 10 fabrikanın yer aldığı bir kompleks içinde çıktığını ve tampon bölgeler sayesinde daha fazla zararın önlendiğini belirtti. Yangın 7 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmamış olması sevindirici olsa da 4 fabrikada ağır hasar meydana geldiği açıklandı. Yangından etkilenen işletmelere destek olmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Acil Destek Kredisi'nin kullanılacağını duyurdu.

Yangın, İnegöl ilçesinin tarihindeki en büyük sanayi alanı yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmiş olması ve müdahale ekiplerinin başarılı çalışması olası daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu.