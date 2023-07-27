6 Şubat’ta meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler sonrası, ilk andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte seferber olan kahraman ordumuz; yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için diğer bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. TSK, orman yangınlarında da 685 sorti yaptı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Millî Savunma Bakanlığın'ın faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda aktarılan bilgiye göre, TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda son bir haftada Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlandığının altını çizen Deniz Albay Zeki Aktürk, "Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir" dedi.