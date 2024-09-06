Kurtuluş Savaşı’nda Yunan işgalinde üç kez yakıldığı için "Yanık Şehir" olarak nitelendirilen Bilecik, işgalden kurtuluşunun 102’inci yılını kutladı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Garnizon Komutanlığı adına Asteğmen Emre Konukçu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden kutlama programı Bilecik Beleye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın günün anlam ve önemine anlatan konuşmasıyla devam etti. Subaşı, "Bilecik, Kurtuluş Savaşında gösterdiği direniş ve kararlılıkla bağımsızlık meşalesini en güçlü şekilde taşıyan şehirlerden biridir. Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu kurtuluş savaşı yıllarında batı cephesinin kalbinin attığı kentlerden biridir Bilecik. 5 Aralık 1920’de ilk kez şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa istasyon binasında Osmanlı hükümeti temsilcileri ile yaptığı görüşmede Sevr Antlaşması’nı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini türkü milletinin bağımsızlığı uğruna savaşı ve ölmeyi göze aldığını Bilecik’ten tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle Bilecik, Türk milletini esaret altına almak isteyenlerin hazırladığı Sevr Anlaşması’nın yırtıldığı yerdir. Aynı zamanda batı cephesinde elde edilen İnönü zaferlerinin yaşandığı bölge olan şehrimiz Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle milletin makûs talihinin yenildiği yer olarak tarihe geçmiştir. 1922 yılının 6 Eylülünde ise milletimizin azmi ve inancı sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtarılmış ve Bilecik bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli bir parçası olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

Konuşmanın ardından tören, kahramanlık şiirlerin okunması, halk oyunları gösteriyle devam etti.

Buradaki programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı.