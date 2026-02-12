İlkyarıda oynadığı 10 maçta sadece 9 puan alabilen Cerrahspor devreyi düşme hattında tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayamayan Cerrahspor Yenişehir Belediyespor deplasmanında 6-0 kaybetti. Evinde düşme hattında bulunan 1326 fk ile 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Ovaakçaspor'a 4-0 mağlup oldu. Umutların iyice tükendiği 14 haftada sahasında grubun güçlü takımı Panayır Güneşspor maçında 3-1'lik skorla kazanılan 3 puanın ardından hafta arasında kritik mücadelede deplasmanda 2-1 Eriklispor galibiyeti ve ardından sahasında 6-0 Görükle ipekspor galibiyeti sonrasında bir hafta içinde oynanan 3 karşılaşmada alınan 9 puan sonrası ligde 19 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 7.sırada yer alıp ligde kalma yolunda tekrar camiaya umut verdi.

Düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Cerrahspor'un, kalan 4 maçı; Çakırlıspor ile deplasman, Tirilyespor içeride, Tütünspor deplasman ve Merinosspor ile sezonun son maçı içeride oynayacak. Düşme hattında Tütünspor ile deplasmanda oynayacağı maç belkide ligde kalan takımı belirleyecek.