Kocaeli’de Anne Şehir Merkezi’nde profesyonel diyetisyen desteği alan 48 yaşındaki kadın, kilo vermesini zorlaştıran rahatsızlıklarına rağmen 109 kilodan 84 kiloya indi. Kilosu sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlandığını söyleyen Hanife Keskin, "İlk başladığımda çevremden inancımı kırmak isteyenler oldu, ’İşin yok mu? Yapamazsın, başaramazsın’ dediler. Ama benim hayatım çok değişti" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Anne Şehir Merkezi; kadınların beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan merkez haline geldi. Bu kapsamda oldukça büyük başarılar elde ediliyor. Bunlardan biri de fazla kiloları sebebiyle sağlık sorunları yaşayan 2 çocuk annesi Hanife Keskin (48), profesyonel diyetisyen destekli programla 109 kilodan 84 kiloya düşerek hem büyük başarı elde etti hem de sağlıklı yaşama adım attı.

"Zoru başardık"

Süreci anlatan Diyetisyen Seren Avcı, "Rahatsızlıkları sebebiyle kilo vermekte zorlanan Hanife Hanımla zoru başardık. Hanife Hanım yürüyüş guruplarımızla aramıza katıldı, spora ilk başladığında 109 kiloydu. Hanife Hanım’ın demir, B12 gibi çeşitli vitamin/mineral eksiklikleri ve safra kesesi ile reflü, eklem romatizması gibi problemleri vardı. İlk başladığında vücut kompozisyon ölçümleri, mezura ölçümleri ve kan tahlilleri değerlendirildi. Kendisine özgü diyet programı planlandı. Bu süreçte aylık diyet görüşmeleriyle yenilenen listeler, aylık ölçümler, her ay planlanan seminerler ile süreci destekledik. Spor ve düzenli beslenme sayesinde yüklerinden kurtuldu ve sağlıklı yaşama adım attı. Bu süreçte tüm ekip arkadaşlarımla birlikte motivasyon desteğinde bulunduk. Aldığımız bu başarı karşısında bizlerde çok mutluyuz" diye konuştu.

"Kiloluyken otobüslerin ikili koltuklarını kaplayınca kendimi kötü hissediyordum"

Zayıfladıktan sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini anlatan Keskin, "Aile hekimim uzman birinin eşliğinde kilo vermemi önerdi, ben de Anne Şehir Merkezi’ne geldim. Anne Şehir Merkezi’ni arkadaşım vasıtasıyla öğrendim ve kayıt olduğumda 109 kiloydum şu an 84 kiloyum, çok memnunum. Kiloluyken otobüslerin ikili koltuklarını kaplayınca kendimi kötü hissediyordum. Yaşımdan ve hastalıklarımdan dolayı kilo vereceğim konusunda kedime inanmıyordum. Merkeze ilk kayıt olduğum günden bugüne kadar hep hoşgörüyle ve sevgiyle beni karşıladılar. Onlar bana inandı ve ben de başardım. Anne Şehir Merkezinde diyetisyen, fizyoterapist ve pilates gibi destek alıyorum. Hazırlanan hareket ve diyet programını uyguladım. Hocalarım bana çok destek oldu, beni motive etti. Terziyim, kilo verdikçe elbiselerimi daraltmam benim motivasyonumu arttırdı" şeklinde konuştu.

"’Yapamazsın, başaramazsın’ dediler"

Kilosu sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlandığını söyleyen Keskin, "Namaz kılmakta zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Buraya severek ve koşarak geliyorum. İlk başladığımda çevremden inancımı kırmak isteyenler oldu, ’İşin yok mu? Yapamazsın, başaramazsın’ dediler. Ama benim hayatım çok değişti. Yürüyüşüm değişti, nefes alışlarım düzeldi, evdeki hareket rahatlığım arttı, uyku düzenim değişti. Kendime inanmıyordum, Anne Şehir Merkezi kendime inanmama vesile oldu. Eşim ve çocuklarım da çok destek oldu. Anne Şehir Merkezi bana yol gösterdi, ışık oldu. Ben de etrafımdaki insanlara ışık oluyorum, yol gösterici oluyorum. Burada bana inandılar ben de kendime inandım, sizler de başarabilirsiniz” sözleriyle herkese davette bulundu.