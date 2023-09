Son dönemin en çok ses getiren çalışmalarından biri olan yapay et hakkında Prof. Dr. Serhat Fındık, Herkes Duysun’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fındık, yapay etin ham maddesinin kanser hücreleri olduğunu söyledi.Zübeyde ÖZLÜ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Serhat Fındık, yapay etin diğer küresel sorunlar gibi insan hayatına doğrudan etkide bulunmak için meydana getirildiğini söyledi ve zararlarından bahsetti.

“YAPAY ETİN HAM MADDESİ KANSER HÜCRELERİDİR”

Yapay etin ham maddesinin kanser hücreleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serhat Fındık, “Yapay etin ham maddesi insan tümör hücresidir. Kanser hücresinin kullanılma nedeni ise kendiliğinden sonsuza yakın bir şekilde yeterli besin ortamı sağlandığında çoğalabilen bir hücre olmasıdır. Bu durumda kaynak bulmak da kolaylaşmış oluyor. Birçok kanser hastası mevcut ve bunlardan alınan kanser hücreleri uygun ortamlarda çoğaltılmak suretiyle insanların kullanımına sunuyorlar.” dedi.

Hedeflenen şeyin kitleleri yamyamlaştırmak olduğunu ifade eden Fındık, “Yapmış oldukları bu çalışma ile insanları yamyamlaştırıyorlar. Kendileri bu ürünü tüketmiyorlar. Ayrıca yapay et yiyenlerin kanser oldukları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yapay etin bırakın tadına baymayı, yanına bile yaklaşmayın derim.” şeklinde konuştu.

“İNSANLIĞIN SONUNU GETİRMEK İSTİYORLAR”

Yapay etin ciddi zararları olacağına da vurgu yapan Fındık, “Yapay etin üretilmesinin arkasında, Dünya Ekonomik Forumu ve Bill Gates gibi isimler var. Bill Gates, bizzat kendisi yapay etin reklamlarında yer alıyor ve böcek yemeyi bile kendisi teşvik ediyor. Bunlar tamamen Allah’ın yarattığı en mükemmel varlık olan insanoğlunu alaya almak ve onun sonunu getirmek için adım adım uygulanan senaryolar.” ifadelerini kullandı.

Yapay et konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün tepkisiz kaldığını söyleyen Fındık şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün başındaki kişi zaten doktor değil. Bizzat Bill Gates tarafından o göreve getirilmiş insandır. Durum böyle olunca onlara karşı bir tepki göstermesi mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü, onların bir aparatı durumunda. Hatta yurtdışından meslektaşlarımın şöyle bir benzetmesi oluyor: ‘Dünya Salgın Örgütü’ diyorlar. Bu da çok doğru. O yüzden onların bir tepki göstermesini beklemeyin. Hatta ben bir tepki verirlerse şaşırırım.”

Çin’in yapay et fabrikası kurmasına da değinen Fındık, “Onların temel hedefi dünya nüfusunu belli bir sayıya ulaştırmak. Dünyanın en kalabalık iki ülkesinden birisi de Çin. Çin de bu konuda küresel elitlerin dediklerini yapmaya hazır. Zaten biliyorsunuz ki pandeminin başladığı yer de orasıydı, karantinalar en ağır şekilde yine orada uygulandı. Çin aslında öncelikli bir deneme laboratuvarıdır. O yüzden şaşırmamak lazım.” dedi.

“HEDEFLERİ 2030”

İklim değişikliği ve yapay et konularının aynı kişilerin projesi olduğunu ve bunları insanlar üzerinde etkin kılmak için her yolu denediklerini de söyleyen Fındık, “Filmlerin, senaryoların bir bölümünü de yine onlar hazırlıyor. Biliyorsunuz Hollywood da aynı ekibin bir aparatıdır. Hatta önemli şarkıcılar bile var. Onlar bir şekilde film olarak da size anlatıyorlar ve neler planladıklarını yazıyorlar zaten. Hedefleri 2030 yılı. 2030’a kadar planlarını adım adım gerçekleştirmek… Aslında gizli bir şey değil, beni en çok üzen de bu. Her şey ortada zaten, ne yapacaklarını söylüyorlar. Bunlara önlem almak o kadar kolay ki… Kendisini ihbar ediyor. Diyor ki, ‘bunları bunları yapıcaz’, hedefleri dünya nüfusunu 1 milyara indirmek. Bunu da aşı üreterek, küresel iklim krizi diyerek insanları korkuya sokarak yapıyorlar. Korku bağışıklık sistemini azaltan, insan hayatını en çok kısaltan etkendir. Yani bunların hepsi kendi ajandalarında var" diye konuştu.

“TÜRKİYE YAPAY ETİN ÜRETİM VE TÜKETİMİNE GEÇMEMEMELİ”

Yapay etin zararlarının hangi boyutlarda olduğunu açıklayan Fındık, Türkiye’nin yapay et konusunda ne üreteci ne de tüketici konumunda asla bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, “İnsan tümor hücresinden oluşturulan, insanı yamyamlaştırma gibi bir zararı olan ürün asla kullanılmamalıdır. Dini açıdan bakıldığında insan eti, hücresi yemek helal olmadığından yapay et de helal değildir" görüşünü savundu.