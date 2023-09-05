Akciğer kanserlerinde kullandığımız en önemli tanı yöntemi, basit akciğer grafisidir. Akciğer grafisinde saptadığımız bir bozukluk olması durumunda, bir ileri tanı yöntemi olarak akciğerin bilgisayarlı tomografik incelemesini kullanmaktayız. Akciğerin bilgisayarlı tomografik incelemesi bize 1 santimetrenin altında olan lezyonlarında tanı imkanını sağlamaktadır. Hastanın tomografi ile değerlendirilmesinden sonra, hem tomografide saptanan lezyonun kanser dokusu olup olmadığı yönünde fikir vermesi hem de kanserin vücuda yayılıp yayılmadığı yönünde bilgi vermesi amacıyla kullandığımız ve tüm dünyada akciğer kanseri hastalarında rutin olarak kullanılan ped tomografi yöntemi son derece önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanserinin değerlendirilmesindeki bir tanı yöntemi ise bronkoskopi ismini verdiğimiz tanı yöntemidir. Bronkoskopi yönteminde, bronşlara girilerek akciğerin içinin görüntülenmesi, tümör dokusu saptanması durumunda biyopsi alınarak akciğer kanseri tanısının net olarak saptanması yönünden son derece önemli rol oynamaktadır.