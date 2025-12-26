Kocaeli Valiliği, kentin güney ilçelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda, bu gece saatlerinden itibaren Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yükseklerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşması öngörülen yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.