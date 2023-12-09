Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Google'ın yapay zekası Bard maç sonucunu tahmin etti.



BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR!

Google'ın yapay zekası Bard'ın tahminine göre Beşiktaş bu maçı kaybetmiyor.

İLK TAHMİN

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

İKİNCİ TAHMİN

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.



İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.



Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇE'YE 4 GOL

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.



Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. 31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

GÖZLER EDIN DZEKO'DA

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.

14 MAÇTA 18 GOL YEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. Süper Lig'de çıktığı 11 müsabakada 9 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 3 maçta 9 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, tümü ligde olmak üzere 6 maçta ise rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 28 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkacak.

19 MAÇTA 21 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 müsabakada kalesinde 21 gol gördü.

34 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. Ligde 10 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, 3'ü Süper Lig'de olmak üzere toplam 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

BOL KIRMIZI KART

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 28 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 172 sarı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Amartey, Bakhtiyor, Gedson, Hadziahmetovic, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.