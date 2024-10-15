Yapay Zeka Çağında Bir İlk Türk İstatistik Derneği’nin Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi’nde yaşandı. Kongrenin açılış konuşmasını Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş'in Dijital İkizi yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka ve veri biliminin günümüz dünyasını şekillendiren en güçlü araçlardan biri olduğunu belirten Prof. Turhan Menteş, “Veri bilimi, modern dünyanın yeni dili haline geldi. Her an milyarlarca veri üretiliyor, ancak bu veriler doğru bir şekilde analiz edilmedikçe anlam kazanmıyor. Yapay zeka, bu verileri analiz ederek karmaşık problemlerin çözümünde bize yardımcı oluyor.” dedi.

Dijital ikiz konuşmasında, yapay zekanın kamu sektörü, finans ve sağlık gibi alanlarda devrim niteliğinde dönüşümler yarattığına dikkat çeken Menteş, özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve vatandaşlara daha hızlı, şeffaf ve verimli hizmet sunulması yapay zeka teknolojileri sayesinde mümkün hale geldiğini söyledi. Menteş, yapay zeka, kamu sektöründe vergi denetimlerinden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara daha etkin çözümler sunduğunu kaydetti.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştikçe kişisel verilerin korunmasının da büyük önem kazandığını ifade eden Menteş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi yasal düzenlemelerin yapay zekâya dayalı sistemlere olan güveni artırdığını belirtti. Menteş, kişisel verilerin korunmasının, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarının toplum tarafından kabul görmesini sağlayan kritik bir unsur olduğuna dikkat çekti.