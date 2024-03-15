İstanbul Arel Üniversitesi ve Dünya Gazetesi, öğrencilere finansal okuryazarlık ve staj imkânı sunmak için güçlerini birleştirdi. İş birliği protokolü kapsamında, Dünya Gazetesi’nde staj yapmak ve sektörün önde gelen isimlerinden bilgi almak isteyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri büyük bir fırsata sahip olacak. Ayrıca, bazı akademisyenler ve öğrenciler de Dünya Gazetesi’ne ücretsiz abone olabilecek. Bu iş birliği, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarına katkıda bulunacak.

Kurulduğu günden beri öğrencilerini sektörel gelişmeleri yakından takip ederek yönlendiren İstanbul Arel Üniversitesi, öğrencilerine başarılı bir kariyer imkânı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde bulunan birçok bölüm ve programda multidisipliner yaklaşımla iş birliği anlaşmaları yapan İstanbul Arel Üniversitesi, böylece öğrencilerinin eğitim aldığı bölüm ya da programdan çok yönlü bir şekilde mezun olmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Arel Üniversitesi, son olarak Dünya Gazetesi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde yapılan imza törenine Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Harun Demirkaya, İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı (TABA-Amcham) Süleyman Ecevit Şanlı, Derin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Derinkök, Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, Dünya Gazetesi Kurumsal İletişim Müdürü Sait Ravazanoğlu ve ilgili isimler katıldı. Törenden önce Dünya Gazetesi heyetini makamında ağırlayan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, konuklarına üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Üniversitenin laboratuvar imkanları bakımından öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gegez, Finans Laboratuvarı’nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

“İnşallah öğrencilerimiz ‘Genç Dünyalı’ olarak kemik kadromuza girer”

Daha sonra imza töreni için Finans Laboratuvarına geçen heyet burada protokol hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini belirterek, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hedefe güç katacaklarını ifade etti. Kösem, öğrencilere yönelik umutlarını dile getirerek, "İnşallah öğrencilerimiz ’Genç Dünyalı’ olarak bundan sonraki kemik kadromuza girerler" dedi.

“Günümüz dünyasında gençlerimizin finansal okuryazarlığı bilmesi çok önemli”

Dünya Gazetesi ve Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından organize edilen “Türkiye’de finansal okur-yazarlık seviyesini artırma projesi kapsamında yapılan iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı (TABA-Amcham) Süleyman Ecevit Şanlı, finansal okuryazarlığının günümüz dünyasında önemli olduğunu ifade etti.

Süleyman Ecevit Şanlı; “Tabii ki finans asla uyumuyor. Dünyada para asla uyumaz, temel prensip vardır. Aslında takip etmemiz gereken o kadar çok finans piyasaları var ki. Bunu da doğru finansal okuryazarlıkla oraların ticaretini, finansını, borsasını oranın dinamikleriyle takip etmesi gerekiyor. Bu anlamda Türkiye’de ekonomi gazetesi deyince akla gelen ilk kuruluşumuz olan Dünya Gazetesi bizim için son derece kıymetli ve bu anlamda yapılan çalışmaları da son derece değerli buluyoruz. Gençlerimizin dünyadaki diğer ülkelerin finans imkanlarında, gelecekte iş hayatlarında faydalanmasının kapılarını açacak olan bu değerli çalışmaları da son derece kıymetli bulduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Artık Türkiye’de iş yapmak sadece Türkiye’de finans bulmaktan geçmiyor. New York’taki bir borsaya da şirketimizi açabiliyorsunuz veya Çin’le iş yapmak sadece ve sadece İstanbul’dan geçmiyor. Hong Kong borsalarını piyasalarını yakından takip etmekle gelişiyor. Bu anlamda yatırım ve finansman argümanları ve özellikle piyasalarında yakından takibi son derece büyük kıymet ve önem arz ediyor. Gençlerimizin artık bizim çağımızda 90 derecelik bakış açıları yeterdi ama bugün artık 180 derece yetmiyor. 360 derece de yetmiyor çünkü insanın 360 derecesi var, bir de rakiplerinizin 360’nı anlamanız gerekiyor ki 720 dereceye tekabül ediyor. Bu anlamda gençlerimizin de önünü açacak bu tarz projelerin her zaman yanınızda olacağız” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Türkiye’ye çok nadide iyi yetişmiş öğrenciler yetiştirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ercan Gegez ise iş birliğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Ercan Gegez; “Aslında çok güzel bir birliktelik. Bu bir sivil toplum kuruluşu, bir şirket, özel sektör ve üniversite üçlü bir saç ayağı altında Türkiye’ye çok nadide iyi yetişmiş öğrenciler yetiştirmek için bir araya gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bunun bizim öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağından çok eminim” şeklinde konuştu.

Öğrenciler Dünya Gazetesi’nde staj yapabilecek

İstanbul Arel Üniversitesi ile Dünya Gazetesi arasında yapılan iş birliği özellikle öğrencilere önemli fırsatlar sağlıyor. İş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilere Dünya Gazetesi’nde staj imkânı sunulacak. Bununla beraber gazete yetkilileri üniversiteye gelerek sektör ve finansal okuryazarlık konularında öğrencilere bilgi verecek. Ayrıca, protokol kapsamında İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ders veren bazı akademisyenler ve öğrenciler Dünya Gazetesi’nin abonelik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.