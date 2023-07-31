En kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ayrıca Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin de bugün son günü.ANKARA (İGFA) - Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvururken, başvuru sonucu 8 milyon dosyada toplamda 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin bugün birlikte ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart.

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmazken ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından, internet sitesinden yada anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan borçlarla ilgili de yapılandırmada bulunanlar için de 31 Temmuz, ilk iki taksidin ödenmesi için son.