Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vahşi yaşam dostlarına yönelik önemli bir çalışması daha başarıyla sonuçlandı. Doğada yaralı halde bulunan bir bayağı peçeli baykuş, Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde uygulanan titiz tedavi sürecinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.

Kanadında yaralanma ve darbeye bağlı travma tespit edilen baykuş, uzman ekipler tarafından tedavi altına alındı. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, hayvanın sağlığına kavuşması için gereken tüm müdahaleleri hızla gerçekleştirdi.

Başarılı tedavi sürecinin ardından baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi. Minik canlı, kısa süre içinde doğal yaşam alanına salınarak hayatına kaldığı yerden devam edecek.

Yaralı halde bulunup sağlığına kavuşturulan bayağı peçeli baykuşun, doğaya geri dönmesi hem bölgedeki ekosistem hem de insan-hayvan etkileşimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, çevre ve hayvan dostu yaklaşımıyla takdir topladı.