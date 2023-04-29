Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 1i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Bozüyük ilçesi Ormangüzle köyü mevkinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Selahattin Demiraslan (61) idaresindeki 10 HD 016 plakalı otobüs, köy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole uçan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüsteki aralarında sürücüsü Demiraslan'ın da bulunduğu 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



