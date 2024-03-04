Bursa'da ilk iş gününde sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde hafif sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyredecek. Sağanak yağış İnegöl'ü etkisi altına alırken en yüksek sıcaklık ise 16 seviyelerinde seyredecek.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ