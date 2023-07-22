Çarpıp kaçtı

Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde motosiklet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü is olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf R. (44) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlemeyen 16 RV 772 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.