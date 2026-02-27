Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yaren’in 15. kez Eskikaraağaç’a döndüğünü duyurdu.

Tüydeş paylaşımında, günlerdir Adem Amca ile birlikte gökyüzünü gözlediklerini belirterek, ilk etapta çatı ve bahçede mesafeli duran leyleği tanıyamadıklarını aktardı. Hava şartları nedeniyle göle açılamadıklarını ifade eden Tüydeş, dün Adem Amca’nın kapısının önünde bekleyen leylekten şüphelendiklerini, bu sabah ise soğuk havaya rağmen göle çıkarak gerçeği öğrendiklerini kaydetti.

Yapılan gözlem sonucunda gelen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı. Böylece Yaren ile Adem Amca’nın hikayesinde 15’inci buluşma da gerçekleşmiş oldu.