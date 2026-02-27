

Bursa merkez ile ilçeleri şubat ayında son yılların en iyi yağışını aldı. Uzun yıllar şubat ayı ortalaması metrekareye yaklaşık 75 kilogram olan Bursa, şu ana kadar 110 kilogramın, Karacabey ise 100 kilogramın üzerinde yağış aldı.

Uludağ eteklerindeki karların erimesi ve yağışların etkisiyle Uluabat Gölü'nün su seviyesi yıllardır olmadığı gibi metrelerce yükseldi, kapladığı alan ciddi oranda genişledi.



Uluabat Gölü'nün suları, tarım arazilerini su altında bırakırken göle kıyı yerleşim birimlerinde su baskınlarına, hasarlara yol açtı.

Kurdukları dostluk hikayesiyle milyonların kalbine taht kuran balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin hikayesinin geçtiği Eskikarağaç Leylek Köyü'nün göle kıyı kesimleri de su altında kaldı.

Yaren leyleğin köyünün göl kıyısındaki yürüyüş yolunu kaplayan göl suları hasar oluşturdu. Göl tarafı çöken yoldaki parke taşları yerinden söküldü, göl sularına karıştı.



Geçen yıl ilkbahar ve yaz aylarında Yaren leyleği görmek için binlerce kişinin geldiği ve yürüdüğü yürüyüş yolu an itibarıyla suyla kaplı olduğu için kullanılamıyor. Hatta artık yürülüş yolu üzerine kayık bağlanıyor.

İmam Mehmet Yalçınkaya, geçen yıl ocak ve şubat aylarında göl sularının kıyıdan metrelerce ilerde olduğunu belirterek, "Su içinde olan ağaçların altına kayıklar bağlanıyordu. Şimdi metrelerce yükseldi ve köyün içine doğru geldi. Kamışları kökledi yola attı. Yolda da ciddi zarar var. Rahmet bu yıl çok yağdı" dedi.

Mahalle sakinleri de en son 1998 yılında göl sularının bu şekilde yükseldiğini anlatarak, "İzmir yoluna kadar çıktı, yolu kapattı. Bizim buralarda yollar su altında kaldı, geçemedik. Bu yıl da yağışlar iyi olunca göl suları yükseldi" diye konuştu.