

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan DSP eski İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, “Geçen yıl yaşanan su krizi hepimizin hafızalarında. Hatırlarsanız geçen yıl Babasultan Barajının idaresi Yenişehir Sulama Kooperatifine verildiğinden beri Boğazköy Barajının suyunu doldurmak amaçlı Babasultan Barajının kapakları geç kapatılmış ve sonrasında Babasultan Barajı yeterince dolmadığı için İnegöl ovasında tarım ile uğraşan çiftçilerimiz hidrantlar da su krizi yaşamışlardı. Hatta bu sebepten dolayı İnegöl’de birçok çiftçi ekstra maliyetlere katlanarak sondaj yaptırmak zorunda kalmıştı. Konu ile alakalı çiftçilerle yaptığımız sohbetlerde Boğazköy Barajın da kurulu olan hidroelektrik santralinin daha çok üretim yapabilmesi için baraj kapaklarının geç kapatıldığı iddiası öne sürülmüştü. Yetkili ağızlar ise durumun yağış azlığı nedeni ile kaynaklandığını, asla böyle bir nedenle su krizi yaşanmadığını, küresel iklim krizinden kaynaklandığını öne sürmüşlerdi. Babasultan Barajına yakın bir mesafede ise mevcut bir su kaynağının boşa aktığı, bu kaynağında ufak bir yatırım ile baraj suyuna kazandırılması gerektiğini dile getirmiştik. Bugün gelinen noktada mevcut baraj seviyesinin Şubat 2026 sonu itibari ile %20 seviyesinde olduğu ve kapakların hala kapatılmayarak yine Boğazköy Barajının doldurulmaya çalışıldığı çiftçi arkadaşlarımız tarafından bizlere iletiliyor. Boşa akan diğer kaynak suyunun ise hala Babasultan Barajına yönlendirilmesi ile alakalı bir çalışma yapılmadığı söyleniyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Eğer ivedi bir şekilde çözüm üretilmez ise bu yaz İnegöl Çiftçisi yine mağdur olacak. Bir an önce ya kapaklar kapatılsın ya da boşa akan kaynak suyu baraja yönlendirilsin. Aksi halde İnegöl ovasında tarım imalatı yapan herkes mağdur olduğu gibi üretim rekoltesi de ciddi oranda sekteye uğrayacaktır. Çiftçilerimiz zaten artan mazot, ilaç ve gübre fiyatlarından dolayı düşük karlılık oranları ile faaliyet göstermeye çalışırken, Uludağ eteklerinde bu kadar yağış olduğu halde birde su krizine maruz kalacaklarıdır. Çiftçilerimizin de bu konu ile alakalı bilgilenmesi ve gerekirse İnegöl Çiftçileri olarak hep birlikte ses vermeleri gerekmektedir. Mesele aslında İnegöl ovası çiftçilerini ilgilendiren bir mesele olmasına rağmen baraj yönetiminin Yenişehir Sulamaya verilmesinden kaynaklanmaktadır. İnegöl Sulama Birliği kendi barajlarımızı kontrol etmelidir. İnegöllü hemşerilerimiz da Çiftçisine, suyuna, barajlarına ve ovasına sahip çıkmalıdır. İnegöl her konuda üvey evlat muamelesi görmekten bıkmıştır. Mobilya ve köfteden ibaret olmayan güçlü ekonomimizin diğer bir temel taşı da tarımdır. Gıdanın gün geçtikçe değerinin arttığı bu yüzyılda meyve, sebze ve tahıl üretimine sahip çıkmayanlar pazarda, markette ve manavda cebinin yandığını göreceklerdir. Kamuoyuna Saygılarımla” dedi.

Kaynak: BÜLTEN