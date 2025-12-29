Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolmasının ardından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi yakınlarında çuval içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’ı, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Davada yargılanan Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından istinaf incelemesine tabi tutuldu. İnceleme sonucunda yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilirken, dosya Yargıtay’a gönderildi.

Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Habertürk'ün haberine göre amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.