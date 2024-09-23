Edirne’de 51 yıllık meslek hayatında yüzlerce kuaför, kalfa ve ustalar yetiştiren 72 yaşındaki Şükran Çetin, kentin ilk kadın ahisi seçildi.

Edirne’de, 37’nci ’Ahilik Haftası’ kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Bu yıl Edirne’de bir ilke imza atılarak kadın ahi seçildi.

Edirne’de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıldır yorgancılık mesleğini büyük bir aşkla sürdüren 73 yaşındaki Ali Bıyık, yılın ahisi seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı. Çetin ve Bıyık’ı eş, dost ve yakınları bu anlamlı ve özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Edirne’de 37’nci Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde 25 Kasım Stadı önünde bir araya gelen esnaf temsilcileri, belediye bandosu eşliğinde esnafı selamlayarak Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Kutlamalar Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"İlk kadın ahi seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum"

İlk kadın ahi seçilmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen 51 yıllık bayan kuaförü 72 yaşındaki Şükran Çetin, çıraklık eğitim ve halk eğitim merkezlerinde yüzlerce kuaför, kalfa ile ustalar yetiştirdiğini belirtti.

"Mesleğimiz bitme noktasına geldi"

Yılın diğer ahisi seçilen yorgancı esnafı 73 yaşındaki Ali Bıyık, 60 yıldır sürdürdüğü mesleğinin artık bitme noktasına geldiğini ve çırak yetişmediğini aktardı.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde 26 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de küçük sanayi sitesinde ŞED kuşanma töreni yapılacak.