Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yaz mevsiminin sona ermesivegünlerin kısalmasından dolayı Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan Malatya-Baskil, Baskil Malatya feribot sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.MALATYA (İGFA) - Malatya-Baski arası feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Feribot sefer saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü’nde ilk sefer Malatya tarafından 06.30, Baskil tarafından 07.30’da; son seferler ise Malatya tarafından 17.30, Baskil tarafından 18.00’de yapılacak.

Feribot Sefer Uygulama Saatleri SEFER BATTALGAZİ BASKİL KALKIŞ

1 06.30 07.30

2 07.30 08.30

3 08.30 09.30

4 09.30 10.30

5 10.30 11.30

6 11.30 13.30

7 13.30 15.15

8 15.30 16.30

9 16.30 17.30

10 17.30 18.00

Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi.

Vatandaşlar feribot sefersaatlerini; http://www.malatya.bel.tr/hizmetrehberi/feribotsefersaatleriadresi üzerinden takip edebiliyor.