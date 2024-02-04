Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son gününde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Aileleri ile beraber Uludağ’da doyasıya eğlenen gençler, hem kayak yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Uludağ’a otomobili ile çıkmak istemeyen vatandaşlar, teleferiğe akın etti. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. O anlar kameralara yansıdı.

Diğer yandan, Uludağ’da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığı da eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA