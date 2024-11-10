Taraftar yasağı nedeniyle Sakaryaspor-Kocaelispor karşılaşmasına gidemeyen Kocaelispor taraftarı, maçı kent meydanına kurulan dev ekrandan izledi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor’da taraftarlar, yasak nedeniyle maça katılamadı. Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçı, taraftarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’na kurduğu dev ekrandan takip etti. 7’den 70’e meydanı dolduran Kocaelispor taraftarları, maçın ardından meşaleler eşliğinde zaferi kutladı.

"Her zaman Kocaelispor’un yanındayız" diyen bir taraftar, "Maça gidemesek de her türlü Kocaelispor’un yanındayız. Biz armamızı hiçbir zaman satmadık, hiçbir zaman yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.