Böylece Avustralya, bu tür bir yasağı kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu.

Avustralya'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Başbakan Anthony Albanese'in daha önce açıkladığı 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını dün 13 "hayır" oyuna karşı 102 "evet" oyuyla kabul etmişti. Ardından, yasa tasarısı senatoya sunuldu ve gece boyunca süren oturumda 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı, 19'a karşı 34 oyla onaylandı.

Avusturalya, 16 yaş altına sosyal medya yasağını kabul ederek dünyada bu yönde yasak getiren ilk ülke oldu. Kasım 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen yasak sert sosyal medya kontrollerini de beraberinde getiriyor. Sosyal medya yasağı, yasalaşmadan önce değişikliklerin onaylanması için hükümetin çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek. Oyun ve mesajlaşma platformları, hesap olmadan erişilebilen siteler yasaktan muaf tutulacak.

Muhalefet tarafından da desteklenen yasak, dünyada bugüne kadar sosyal medya kullanımında belirlenen en yüksek yaş sınırını getiriyor. Yasa tasarısı kapsamında yaş sınırlamasını uygulamak için biyometri veya kimlik bilgilerini içerebilecek bir yaş doğrulama sisteminin denenmesi planlanıyor. Instagram, Facebook, TikTok, X ve Snapchat gibi popüler sosyal medya ağlarını kapsaması beklenen yasağa uymayan sosyal medya platformlarına ise 32 milyon ABD doları tutarında para cezası verilmesi öngörülüyor.