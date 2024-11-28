Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki Zafer Teknopark’ta Türk akademisyenler, mühendisler ve psikologlar tarafından geliştirilen işitsel algı sistemi yazılımı dünyada ses getirdi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Yusuf Karaca ve Prof.Dr. Tuğrul Kandemir tarafından kurulan ve Üniversite bünyesindeki Zafer Teknopark’ta Türk akademisyenler, mühendisler ve psikologlar tarafından geliştirilen Neurosound adlı yazılım eğitim ve psikoloji alanında adından söz ettiriyor.

Bünyesinde pek çok program barındıran sistem; özel bir dinleti cihazı sayesinde, işlenmiş ses (müzik) yardımıyla nöral sistemi çok yönlü uyararak çocuk ve yetişkinlerde bilişsel, akademik, psikolojik, duygusal ve duyusal problemlerinin çözümünde çok önemli bir altyapı sağlıyor.

Kişinin ihtiyacına özel uygulanan programlar; bireylerin bilişsel ve gelişimsel alanlarına destek olurken aynı zamanda gelişimsel gecikmeye dayalı sorunlar, gecikmiş konuşma, dikkat ve öğrenme sorunları, motor becerilerde zayıflık, okuma güçlüğü çekme, öfke kontrolü, hiperaktivite bozukluğu, otizm, beden duruş ve konumlanma problemleri, denge koordinasyon becerilerinde zayıflık, takıntılar gibi pek çok problemin çözümünde önemli bir gelişimsel destek hizmeti olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de 50’den fazla şehirde, yurt dışında Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Makedonya, Kosova ve İngiltere gibi ülkelerde; psikolojik danışmanlık merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları ve psikiyatri kliniklerinde kullanılıyor.

Eğitimciler ve psikologlar tarafından tercih edilen programın kurucusu Prof. Dr. Yusuf Karaca ‘Neurosound sistemini kurarken elde ettiğimiz bilginin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorduk. Tüm dünyada ilgi gören programımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın eğitim sorunlarının çözümüne bir katkı sağlamak hem de onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için çalışıyoruz’ diyor.