Türkiye'de yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardımların tutarları yeniden belirlendi. Hükümet, yaşlı aylığı ve engelli yardımlarında artışa giderek bu kesimlerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. İşte yeni belirlenen tutarlar...

Yaşlı Aylığı

Yaşlı aylığı, 65 yaş ve üzeri bireyler için aylık olarak verilen sosyal yardımdır. Yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı *2,500 TL*'ye yükseltilmiştir. Bu artış, yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamada daha fazla destek sağlayacak.

Engelli Yardımları

Engelli bireyler için verilen yardımlar da önemli ölçüde arttı. Engellilik oranına göre belirlenen yardımlar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

- *%40-69 Engelli Bireyler: Aylık yardım tutarı **2,800 TL* olarak belirlendi.

- *%70 ve Üzeri Engelli Bireyler: Aylık yardım tutarı ise **3,500 TL*'ye yükseltildi.

Engelli Bakım Yardımı

Engelli bakımına muhtaç olan bireyler için verilen bakım yardımı da artırıldı. Bu kapsamda engelli bakım yardımı *4,000 TL* olarak belirlendi.

Hükümet yetkilileri, yapılan bu artışların sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla güncellemelerin devam edeceğini belirtti. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen bireylerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir.

Yeni tutarların uygulanmasıyla birlikte yaşlı ve engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.