İzmir'e bağlı Kınık ilçesinde karın ağrısı, istifra ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye giden Zeynep-Muzaffer Kırmızı çifti dün akşam saatlerinde evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeni ise otopsi raporu sonrası belli olacak.

İzmir'de kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye giden çift, evlerinde ölü bulundu.

İzmir'de Pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kınık ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi olduktan sonra evlerine dönen çiftten bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi.

Kızları Y.K'nın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı-kocanın hareketsiz yattığını belirledi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.