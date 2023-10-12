Meteoroloji, Bursa için 5 günlük hava durumu tahminini yayınlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da Perşembe günü (bugün) havanın bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 11° olurken en yüksek sıcaklığın 25° olacağı bekleniyor.

Bursa'da cuma günü sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 13° olarak ölçülürken gün içerisinde gökyüzünü sis kaplayacağı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24° olacak.

Hafta sonunun ilk günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 13° olacağı tahmin edilirken gün içinde havanın bulutlu olacağı bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 25° olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre İnegöl'de hava bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 4°, en yüksek sıcaklık ise 25° olacağı bekleniyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ