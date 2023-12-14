Orhangazi ilçesinde yaşanan trafik kazasında, 80 yaşındaki İbrahim K. yönetimindeki aracın frenleri boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Olay, Hürriyet Mahallesi'nde saat 16.45 sularında meydana geldi. İbrahim K.'nin kullandığı 16 CFP 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden yokuş aşağı inerken ani bir fren arızası yaşadı.

Fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan araç, park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, yaklaşık 40 metre sürüklendi ve durabildi. Kazada, aracın içinde bulunan sürücü İbrahim K. ile eşi Zekiye K. (74) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaşlı çift, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine taşındı. Yapılan incelemeler sonucunda, yaşlı çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.