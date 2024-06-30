Altın, 2023 yılında yatırımcılara yaklaşık %80 getiri sağlayarak en karlı yatırım aracı oldu.

Merkez Bankası'nın faiz artışı yapmama kararı ve yılın son çeyreğinde faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın fiyatlarının daha da yükselebileceği yorumlarına yol açıyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının artmasına yol açtı. Bu nedenle, kuyumcular bu durumu önlemek için yeni önlemler almaya başladı.

Halk TV'de yer alan habere göre, bu süreçte dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı.

DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Son zamanlarda, kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında bir artış gözlemleniyor. Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunarlar.

Kuyumcular, dolandırıcılığı önlemek için kesme altın satışını büyük ölçüde durdurdu, çünkü dolandırıcılar sahte altınları kesme altın gibi göstererek vatandaşları kandırmaya çalışıyor; bu durum, hem kuyumculara hem de vatandaşlara maddi kayıplar yaşatıyor.

Altın satışlarında daha sıkı denetimler ve kontroller uygulanarak sahte altınların piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Altına olan talebin artmasıyla birlikte, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapabilmesi için bu tür önlemler önem arz ediyor. Yatırımcıların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları ve altının saflığını kontrol etmeleri, dolandırıcılık vakalarının önlenmesine katkı sağlayabilir