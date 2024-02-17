Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesinde yaya geçidinden karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Engin K. (35) yönetimindeki 16 BGN plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yeliz B.’ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.