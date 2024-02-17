Orhangazi Ali Tekin İlkokulu, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Okul konferans salonunda düzenlenen program, öğretmenler ve öğrencilerin özverili çalışmalarıyla hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri’nin katılımıyla renklenen etkinlik, tarihimizin önemli şahsiyetlerini kıyafetleriyle tanıtarak, Türkçe’nin zenginliğini vurguladı.

Öğrenciler, Türk tarihinin önemli figürlerini kıyafetleriyle canlandırarak, salonu şiirlerle doldurdular. Programın en dokunaklı anlarından biri, Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe Fermanı’nın okunmasıydı. Ferman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya’ya teslim edilerek, tarihin izlerini günümüze taşıdı. Sakarya, programa katkılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, Türk dilinin önemine vurgu yaptı.