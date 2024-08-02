Tekirdağ Çorlu’da motosikletlinin yaşlı yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Su almaya gideceğini söyleyen motosikletli olay yerini terk etti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası alınamayan bir motosikletli, yoldan geçen yaya Yusuf A.’ya (71) çarptı.

Kaza sonrası yaya vatandaş yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerini terk etti. Yusuf A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"‘Su alacağım’ dedi suyu da biz aldık”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Çarpan motosikletli su almaya gideceğini söyledi ama suyu da biz aldık” dedi.

Kaçan motosikletlinin tespit edilmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.