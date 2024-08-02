Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden ve güzelliğiyle tanınan Müjde Ar, uzun süredir sessiz ve sakin bir yaşam sürerken beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. İstanbul'da geçirdiği kapalı kalp ameliyatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müjde Ar, son saatlerde sağlık durumuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaparak, damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle acil bir şekilde ameliyata alındığını belirtti. Operasyonun yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmişim. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucunda çok acil bir müdahale gerektiği ortaya çıktı" şeklinde konuştu.