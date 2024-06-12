Kocaeli’nin Derinci ilçesi Kocaeli’nde dönülmez kavşaktan U dönüşü yapan sürücü kazaya sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Derince liman ışıklarında meydana geldi. Trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu D-100 karayolunda bir sürücü, dönülmez kavşağa aniden daldı. Bu esnada hızlı bir şekilde Derince istikametine ilerleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Dönülmez yerden dönmeye çalışan sürücüye bir başka otomobil çarptı. Otomobil ardından sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Araçlar savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.