3,5 yaşında Guillain-Barré sendromuna yakalanan küçük Mina Erci, komadan uyanarak hastaneden sağlığına kavuştu. Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Hülya İnce, "Mina tüm vücut fonksiyonlarını kaybetmişti, tamamen dış destekle hayatını sürdürebilir bir durumdaydı. Çok yönlü yaklaşım ve hızlı tedavi yöntemleri ile olumlu sonuçlar elde ettik" dedi.

Mina Erci, Çorum'da yaşayan bir çocuktu. Ailesi tarafından karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye götürüldü. İlk başta beyin tomografisi yapıldı, ancak herhangi bir anormallik tespit edilemediği için ilaç verilerek taburcu edildi. Ancak şikayetleri kötüleşmeye devam edince özel bir hastaneye yönlendirildi. Burada yapılan değerlendirmede ensefalopati (koma başlangıcı) belirtileri fark edildi ve Mina'nın durumu hızla kötüleşti. Tüm vücut fonksiyonları durdu ve yoğun bakıma alındı. Hemen acil tedaviye başlandı ve bir yılın sonunda Mina'nın sağlığına kavuşması sevindirici bir gelişme oldu.

Hastanın tedavi sürecini açıklayan Dr. Hülya İnce, hastanın ensefalopati nedeniyle yoğun bakıma alındığını ve hızla tedaviye başladıklarını belirtti. Beyin görüntülemeleri yapıldığında beyin iltihabı bulgularına rastlanmadı. Ancak hastanın durumu giderek kötüleşti, solunum sıkıntısı yaşamaya başladı ve solunum makinasına bağlandı. Gözleri kapalı, hareketsiz bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Tedavi ekibi Guillain-Barré sendromunu düşündü ve tedavilere başladı. Tedavilerin yedinci gününde hala olumlu bir yanıt alınamadığı için Plazmaferez tedavisi başlandı. Bu tedavi sayesinde hastanın durumu giderek düzelmeye başladı. Gözlerini açmaya, hareket etmeye başladı. Yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı ve fizyoterapi ile desteklendi.

Dr. İnce, hızlı tanı ve tedavi ile çocukların ağır hastalıklardan kurtarılabileceğini vurgulayarak ailelere bu konuda çabuk davranmalarını önerdi. Guillain-Barré sendromunun çocuklarda nadir görülen bir hastalık olduğunu ve genellikle enfeksiyonlarla ilişkili olduğunu söyledi. Mina'nın annesi Serpil Erci ise kızının zorlu tedavi sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadığını ve kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.