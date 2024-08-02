Yaz aylarında havuz ve denize girilmesiyle kadınlarda vajinal enfeksiyonun daha çok görülmeye başladığını ifade eden Op. Dr. Seda Deniz ışıklar, enfeksiyondan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.

Öncelikle girilen deniz veya havuzun temiz olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Işıklar, havuzların kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olması da kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olabildiğini söyledi. Havuzdaki fazla klorun kadınların vajinasındaki mikroorganizmaların dengesini bozabileceğine dikkat çeken Işıklar, “Aşırı klorlanan havuz suyu vajendeki yararlı bakterileri öldürüp mantarların üremesine sebebiyet verebiliyor.” şeklinde konuştu.

Bu yüzden genital hijyenin korunabilmesi için havuz veya denizde abartılı sürelerde bulunmamak gerektiğini söyleyen Işıklar, “Denize veya havuzda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmaması gerekir” dedi. Islak mayo ile kalmanın da vajinal enfeksiyonların en önemli nedenleri arasında sayıldığını aktaran Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, “Havuz ve denizden çıktıktan sonra ıslak mayomuzu hemen değiştirip, duş alarak kuru mayo ile güneşlenmeliyiz” diye konuştu.

Bol su tüketilmeli

Enfeksiyonlardan korunmanın bir diğer etkili yolunun ise bol su tüketmek olduğunu ifade eden Op. Dr. Işıklar, “Bol sıvı tüketmek hem mevsimsel olarak hem de her türlü enfeksiyondan korunmak için vücudun ihtiyaç duyduğu bir şeydir.” dedi.

Özetle korunma yolları

Işıklar, genital enfeksiyonlardan korunma yollarını şöyle özetledi:

“Mümkün olduğunca havuz yerine deniz tercih edilmeli. Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlar tercih edilmelidir. Havuza girmeden önce duş alınmalı, havuzda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmamalı, Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alınarak vücut klorlu sudan arındırılmalı, mutlaka yedek mayo veya bikini bulundurulmalı, ıslak mayo hemen değiştirilmelidir. Vajinal bölge kesinlikle nemli bırakılmamalı ve enfeksiyon başlangıcı görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.”